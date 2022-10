Tribunal de Justiça do Acre realiza doações para SESACRE

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), recebeu nesta terça-feira, 18, uma doação de fraldas descartáveis do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A doação foi realizada na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco.

As fraldas são fruto da doação feita pelos inscritos no processo seletivo para estágio no Poder Judiciário do Acre. Foram 250 pacotes arrecadados, para atender crianças em situação de vulnerabilidade social.

A secretária de Estado de Saúde, Paula Mariano, agradeceu a ação e disse que a iniciativa do Judiciário mostra um olhar voltado para a população que mais necessita e a parceria entre as instituições: “Estamos muito felizes de receber essa doação. Agradecemos o apoio e o cuidado do TJAC com as mamães necessitam”.

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, disse que foi mais uma forma que a instituição encontrou de apoiar a maternidade. “Somos parceiros e não poderíamos deixar de realizar essa doação, quantas vezes forem necessárias. Estamos felizes em poder apoiar a nossa população”, explicitou.

A coordenadora da Infância e Juventude do TJ, desembargadora Regina Ferrari, ressaltou também a entrega de equipamento para o setor de Controle de Mortalidade Maternal. “Além das ações sociais que realizamos, estamos realizando a entrega de um computador para a maternidade, para dar suporte aos parâmetros de mortalidade maternal”, disse.

Fonte/ Agência de notícias do Acre