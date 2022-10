Tri da Libertadores faz Flamengo disparar como maior campeão no século; veja lista

- Publicidade -

Desde a virada do século, o Flamengo é o maior campeão do futebol brasileiro entre os 12 principais clubes do país. A sala de troféus de cada um deles e elaborou um ranking com as equipes que mais vezes levantaram taças desde 2001. A lista traz apenas números absolutos, contando os principais títulos nacionais e também internacionais. Confira:

12º Vasco — 5 títulos 3 Campeonatos Cariocas (2003, 2015 e 2016) 1 Copa do Brasil (2011) 1 Campeonato Brasileiro Série B (2009)

11º Botafogo — 6 títulos

4 Campeonatos Cariocas (2006, 2010, 2013 e 2018)

2 Campeonatos Brasileiros Série B (2015 e 2021)

10º Fluminense — 8 títulos

4 Campeonatos Cariocas (2002, 2005, 2012 e 2022)

2 Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012)

1 Copa do Brasil (2007)

1 Primeira Liga (2016)

9º São Paulo — 10 títulos

3 Campeonatos Brasileiros (2006, 2007 e 2008)

2 Campeonatos Paulistas (2005 e 2021)

1 Mundial de Clubes (2005)

1 Libertadores da América (2005)

1 Copa Sul-Americana (2012)

1 Torneio Rio-São Paulo (2001)

1 Supercampeonato Paulista (2002)

8º Santos — 12 títulos

7 Campeonatos Paulistas (2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2016)

2 Campeonatos Brasileiros (2002 e 2004)

1 Libertadores da América (2011)

1 Recopa Sul-Americana (2012)

1 Copa do Brasil (2010)

7º Palmeiras — 13 títulos

3 Copas do Brasil (2012, 2015 e 2020)

3 Campeonatos Paulistas (2008, 2020 e 2021)

2 Campeonatos Brasileiros (2012 e 2015)

2 Campeonatos Brasileiros Série B (2003 e 2013)

2 Libertadores da América (2020 e 2021)

1 Recopa Sul-Americana (2022)

6º Grêmio — 14 títulos

9 Campeonatos Gaúchos (2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022)

2 Copas do Brasil (2001 e 2016)

1 Libertadores da América (2017)

1 Recopa Sul-Americana (2018)

1 Campeonato Brasileiro Série B (2005)

5º Atlético-MG — 16 títulos

9 Campeonatos Mineiros (2007, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2020, 2021 e 2022)

2 Copas do Brasil (2014 e 2021)

1 Libertadores da América (2013)

1 Recopa Sul-Americana (2014)

1 Campeonato Brasileiro (2021)

1 Campeonato Brasileiro Série B (2006)

1 Supercopa do Brasil (2022)

3º Cruzeiro — 18 títulos

9 Campeonatos Mineiros (2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019)

3 Campeonatos Brasileiros (2003, 2013 e 2014)

3 Copas do Brasil (2003, 2017 e 2018)

2 Copas Sul-Minas(2001 e 2002)

1 Campeonato Brasileiro Série B (2022)

3º Corinthians — 18 títulos

7 Campeonatos Paulistas (2001, 2003, 2009, 2013, 2017, 2018 e 2019)

4 Campeonatos Brasileiros (2005, 2011, 2015 e 2017)

2 Copas do Brasil (2002 e 2009)

1 Mundial de Clubes (2012)

1 Libertadores da América (2012)

1 Recopa Sul-Americana (2013)

1 Campeonato Brasileiro Série B (2008)

1 Torneio Rio-São Paulo (2002)

2º Internacional — 19 títulos

12 Campeonatos Gaúchos (2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016)

2 Libertadores da América (2006 e 2010)

2 Recopas Sul-Americanas (2007 e 2011)

1 Mundial de Clubes (2006)

1 Copa Suruga (2009)

1 Copa Sul-Americana (2008)



1º Flamengo — 23 títulos

11 Campeonatos Cariocas (2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020 e 2021)

3 Campeonatos Brasileiros (2009, 2019 e 2020)

3 Copas do Brasil (2006, 2013 e 2022)

2 Supercopas do Brasil (2020 e 2021)

3 Libertadores da América (1981, 2019 e 2022)

1 Copa dos Campeões (2001)

1 Recopa Sul-Americana (2020)

R7 Notícias