“Trevas vão usar qualquer arma para vencer a luz”, afirma cigana sobre o 2º turno das eleições de 2022

A 20 dias do segundo turno das eleições para presidente, a cigana Sulamita, conhecida nas redes sociais por fazer tiragens de cartas sobre o futuro do Brasil e do mundo, fez uma nova previsão sobre as eleições presidenciais.

Segundo ela, a energia em volta do momento não está boa e “as trevas vai (sic) usar toda e qualquer arma para vencer a luz”.

De acordo com a cigana, o segundo turno em 30 de outubro será o maior da história porque o resultado pode influenciar outros países, além do Brasil. “Dependendo do resultado, a gente vai ver prosperidade ou fome.”

Durante a previsão, as cartas não deixam claro qual dos candidatos é considerado das trevas e qual seria o da luz, no entanto, a cigana comentou sua opinião sobre ambos os concorrentes.

Além disso, Sulamita revelou ainda que acredita que a “luz vai vencer”, mas somente caso as pessoas permitam. “Eu vejo um país crescente, vejo um país acolhedor”, disse emocionada.

Ao mostrar a carta do louco em um dos baralhos, Sulamita explica. “É o que estão fazendo com a mentalidade de muitos de vocês, querendo que vocês acreditem em muitas inverdades, porque aí sim o mal vai dominar e nada melhor do que tornar um povo miserável e morto de fome”, alegou.

“Se a população brasileira dentro e fora do país não tiver o real discernimento e por meio do seu próprio livre arbítrio e escolha permitir que a luz haja a favor da nossa terra, da nossa nação, infelizmente em menos de dois anos eu vejo o povo fazendo o que se faz em muitos países por aí”, afirmou ela sobre animais virando comida em outros países.

“Não vai ser diferente aqui e a espiritualidade está deixando isso bem claro. Os empresários vão quebrar, empresas vão fechar e o povo vai catar lixo nas ruas”, declarou.

De acordo com a cigana, o jogo estava com cartas muito relacionadas umas com as outras e que mostram cada pessoa olhando dentro de si e fazendo comparações “sem a interferência de parentes, televisão, de pesquisas”.

“O que vocês querem para o futuro de vocês? Vocês querem a violência dominando, vocês querem as drogas dominando? Vocês querem a fome? Vocês querem entregar o irmão de vocês para virar comida? Eu não estou brincando. Vocês querem que o filho de vocês vivam num país miserável porque você fez a escolha errada porque você acreditou em televisão, porque deixou as trevas agirem sobre a sua mente?”, ponderou.

“Você não precisa gostar do candidato X, mas você precisa gostar do teu país e dos teus filhos, da decência, da prosperidade”, disse também.

“Se as pessoas forem em sua grande maioria despertas para a luz de fato, usando a inteligência também, não se permitindo ter a sua mente escravizada aí a justiça será feita. A voz do povo é a voz de Deus”.

Além disso, ela deixou claro que esta eleição é uma disputa entre o mal e o bem. “O comunismo é o contrário do cristianismo. É uma guerra entre o bem e o mal e caminham juntos, sim, política e espiritualidade. Com a luz vencendo, uma nova página da vida para o Brasil, coisas novas a caminho”, garantiu outra vez.

Fonte/ Portal Correio Braziliense