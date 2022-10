Treta! William não vê Camilla como avó de George, Charlotte e Louis

- Publicidade -

Quando a mãe, a princesa Diana, morreu em 1997, William tinha 15 anos. Meses antes do falecimento, Lady Di e Charles haviam se divorciado, sendo um dos motivos da separação o caso extraconjugal dele com a atual esposa, Camilla Parker Bowles. Os amantes oficializaram a união matrimonial em abril de 2005. De acordo com a especialista real Angela Levin, a nova rainha consorte não foi recebida de maneira calorosa pela família real e enfrentou um começo notoriamente difícil.

Angela escreveu um livro sobre a esposa do atual rei do Reino Unido. A comentarista real intitulou a publicação de Camilla: From Outcast to Queen Consort (Camilla: De Pária a Rainha Consorte, em tradução livre). Na obra recém-lançada, a autora revelou que William chegou a comentar sobre os três filhos terem “dois avôs, mas apenas uma avó”, no caso, Carole Middleton, mãe da esposa dele, Kate Middleton. O príncipe é pai de George, Charlotte e Louis, de 9, 7 e 4 anos, respectivamente. Segundo a expert em dinastia Windsor, o príncipe de Gales deixou evidente que Camilla é a esposa de Charles, mas não a “vódrasta” das crianças. Em abril, a escritora Tina Brown publicou o livro The Palace Papers (Os Papéis do Palácio, em tradução livre). No recheio da publicação, ela defende a tese de que o enteado “tolerou” a madrasta, mas nunca se afeiçoou a ela. De amante odiada a rainha consorte: saiba tudo sobre Camilla Parker Especialista em realeza, Penny Junnor redigiu uma biografia a respeito de William. Na obra, a comentarista faz uma avaliação de como o príncipe mudou o ponto de vista sobre a madrasta ao longo dos anos. “O relacionamento entre eles está quente agora, mas não era antes. Para ser justo com Camilla, ela nunca tentou ser a mamãe. Porém, ela era ‘a outra mulher’ e estava lá aproveitando o tempo do papai”. “Houve grandes brigas familiares nos estágios iniciais do casamento de Charles e Camilla quando todos se encontravam. William não tinha o melhor relacionamento com o pai naquela época”, informou uma fonte ao portal Daily Mail.

Mais turbulência

Além de William, Camilla tem outro enteado, o príncipe Harry. No início do casamento dela com Charles, o duque de Sussex criticava as ações da madrasta. “Aos trinta e poucos anos, ele ainda reclamava amargamente com os amigos que Camilla havia convertido seu antigo quarto em Highgrove, a propriedade de Charles em Gloucestershire, em um elaborado camarim para ela mesma”, disse a autora Tina Brown.