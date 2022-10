Treta envolve a Seleção Brasileira; Justiça penhora bens de Romário por dívida com Dunga

- Publicidade -

A 24ª Vara Cível de Brasília entendeu que Romário, ex-atacante da Seleção Brasileira, precisa pagar R$ 93,2 mil para arcar com as despesas de Dunga com advogados em um processo movido pelo Baixinho. Como Romário não apresentou formas de pagamento para a multa, o juiz Flávio Augusto Leite decidiu pela penhora de bens do atual senador. A informação é do ‘Notícias da TV’.

O caso começou em 2016 quando Romário passou a fazer criticas contra Dunga, que na época era treinador da Seleção Brasileira.

– Os problemas são refletidos nas convocações. Dunga é meu amigo, mas não é a sua hora. Não se convoca mais os melhores, há interesses por trás. O diretor é Gilmar Rinaldi, que, até um dia antes de sua nomeação, era um agente de jogadores. Uma provocação! Você viu a convocação? Todos pertencem aos empresários que lucram com convocações. É evidente para todos – declarou ao jornal italiano Gazzetta Delo Sport, à época.

Depois da declaração, Dunga acionou a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Senado alegando que estava sendo alvo de ofensas por parte de Romário. A atitude de Dunga fez com que o Baixinho entrasse com o processo de R$ 500 mil por danos morais, mas o pedido foi negado.

Por isso, a Justiça entende agora que Romário precisa pagar 16% do valor solicitado para pagar as custas que Dunga teve com advogados. Romário chegou a recorrer da decisão três vezes, mas perdeu em todas elas. Não foram definidas quais imóveis e bens serão alvos da penhora.

