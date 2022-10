Três toneladas de maconha apreendidas são incinerdas pela Polícia Civil

- Publicidade -

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) incinerou, nesta quinta-feira (27), às 8h, três toneladas de maconha apreendida durante ações de combate às drogas.

Diferentemente de anos anteriores, quando a corporação destruiu pacotes com diferentes tipos de drogas ilícitas, a ação mais recente teve apenas a maconha como foco. A estimativa é de que o valor total da droga seja de R$ 6 milhões.

Confira imagens do material apreendido:

A operação ocorreu no Gama e contou com o apoio das divisões de Operações Especiais, de Operações Aéreas e do Instituto de Criminalística da PCDF.

Fonte/ Portal metropole.com