TRE volta a alertar horário de votação no 2º turno no Acre

No dia 30 de outubro, data do segundo turno das eleições 2022, 581.222 eleitores estão aptos a votar e deverão comparecer às urnas das 6h às 15h em todo o Estado do Acre. Assim como aconteceu no primeiro turno, a votação ocorrerá ao mesmo tempo nos 5.570 municípios do país.

O horário unificado de votação nos 26 estados e no Distrito Federal é uma das novidades das Eleições 2022. Isso faz com que todas as seções eleitorais funcionem simultaneamente. Por isso, municípios com fusos diferentes terão de se adequar ao horário da capital federal. A mudança decorre de uma decisão do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de dezembro de 2021, que foi incluída na Resolução TSE nº 23.669.

No País, mais de 156 milhões de brasileiras e brasileiros retornam às urnas para escolher o presidente da República que comandará o Brasil pelos próximos quatro anos. E, assim como no primeiro turno, a votação ocorrerá ao mesmo tempo nos 5.570 municípios do país.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 e pessoas com 16 e 17 anos.

No primeiro turno, entre os candidatos à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) obteve 57.259.504 votos (48,43%) e Jair Messias Bolsonaro (PL) conquistou 51.072.345 (43,20%). Os votos válidos alcançaram 118.229.719 (95,59%). Foram registrados 1.964.779 votos em branco (1,59%) e 3.487.874 votos nulos (2,82%). A abstenção chegou a 20,95%.

