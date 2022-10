TRE: Segundo turno das eleições ocorreu de forma tranquila no Acre

- Publicidade -

Bebida e boca de urna. Estes foram os principais incidentes que ocorreram no Acre, no segundo turno das eleições deste ano, de acordo com o boletim final do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), divulgado na tarde deste domingo, 30.

O desembargador Francisco Djalma, presidente do TRE-AC, falou que o pós resultado do pleito está sendo tranquilo, especialmente aqui no Acre. Conforme o balanço, foram registradas 10 ocorrências e oito urnas substitídas.

“Trabalhamos com afinco neste processo eleitoral. Esse é o resultado do nosso trabalho, e estamos satisfeitos. Aqui no Estado não teve nenhum episódio envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, como aconteceu no Nordeste. Houve alguns incidentes, mas não comprometeram o resultado das eleições”, frisou o magistrado.

A Gazeta do Acre