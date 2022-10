TRE se reúne com forças de segurança pública visando o 2º turno das eleições no Acre

Uma importante reunião foi realizada na manhã desta quarta-feira, 20, na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para alinha sobre a segurança no segundo turno das eleições no Acre.

Estavam presentes todos os representantes das forças de segurança pública do Estado. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Felipe Fachinelli, o centro integrado de comando e controle permanece na sede da PF.

“Vamos manter o mesmo sistema adotado no 1º turno. Porém, agora vamos dar ênfase aos crimes de boca de urna virtual”, alertou.

O presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma, informou que o único município que abriu mão do reforço do Exército Brasileiro foi Xapuri.

“Teremos eleições pacatas. Por isso, o prefeito de Xapuri entende que apenas a Polícia Militar pode garantir a segurança necessária nestas eleições”, comentou.