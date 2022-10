TRE: Justiça determina R$ 100 mil de multa se Beto Carrero fizer propaganda eleitoral

- Publicidade -

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Santa Catarina determinou que o Beto Carrero World pare de fazer propaganda eleitoral nas redes sociais e remova eventuais postagens do gênero, sob multa de R$ 100 mil por publicação. Nesta semana, o parque ofereceu desconto de 25% a quem fosse vestido de vermelho e permanecesse no local durante todo o horário de votação do segundo turno.

O estabelecimento prometeu um passaporte promocional com o nome ‘Para Todos’, com as iniciais destacadas, fazendo alusão ao PT.

Antes, o parque havia incentivado clientes a vestirem “as cores do Brasil” até dia 31 de outubro, sem restrições de dia e horário, para ganhar o mesmo desconto na compra antecipada do ingresso.

A decisão, publicada na quinta-feira (27), acontece após uma representação do PSOL e busca “preservar o regular exercício do direito de voto e a vedação de propaganda de cunho eleitoral no site de pessoas jurídicas”, informou o TRE, em nota. Segundo o órgão, as postagens já estavam fora do ar quando a decisão foi publicada.

O juiz Sebastião Muniz considerou que houve tentativa de afastar o eleitor das votações, incentivando a abstenção nas urnas.