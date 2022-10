TRE-DF começa a enviar urnas eletrônicas para seções eleitorais em todo o Brasil

- Publicidade -

O processo de transporte das urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno das eleições começou na manhã desta quinta-feira (27), sob supervisão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF). Cerca de 7.000 urnas estão sendo distribuídas em 20 caminhões, que as transportarão até as seções eleitorais.

O processo ocorre às vésperas do pleito, que está marcado para este domingo (30). Segundo o TRE, as urnas saíram do Galpão de Transporte de Urnas e serão levadas para os 610 locais de votação até esta sexta-feira (28). As seções de votação serão montadas no sábado (29), seguindo o padrão definido pelos Cartórios Eleitorais.

Assim como ocorreu no primeiro turno, as aulas em escolas públicas e particulares do DF foram suspensas na sexta-feira (28), para organização dos ambientes. Os presidentes das seções e os administradores dos locais serão convocados para auxiliar os servidores na tarefa.

O trajeto dos caminhões será acompanhado pela Polícia Militar do Distrito Federal, bem como por servidores da Justiça Eleitoral. Os veículos ainda serão monitorados em tempo real por servidores do TRE-DF.

Procedimento de lacração

As 6.748 urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno das eleições do DF foram lacradas no dia 19 de outubro, pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF. Outras 675 urnas de reserva, para eventuais substituições, também foram lacradas. São no total 7.423 equipamentos prontos para a eleição.

