TRE-AC inicia distribuição de urnas em 33 localidades de difícil acesso do Estado

- Publicidade -

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) iniciou, nesta terça-feira, 25, a distribuição da urnas eletrônicas, para a votação do segundo turno, no próximo domingo, 30. A força tarefa é para garantir o direito ao voto de quem mora em localidades de difícil acesso.

Um dos primeiros locais a receber as urnas foi a Aldeia Água Viva, da Terra Indígena Carapanã, em Tarauacá, interior do Acre. A entrega conta com apoio logístico da Força Aérea Brasileira, para fazer o transporte.

De acordo com o TRE, em todo Acre, são 33 localidades de difícil acesso, onde a entrega é feita com a aeronave. Nas demais localidades, a entrega só ocorre um dia antes da votação.

“A Justiça Eleitoral do Acre sempre trabalha para que o maior número de eleitores exerça o seu direto ao voto. Tínhamos um receio de a abstenção aumentar devido ao novo horário de votação no Acre. Para isso, realizamos uma ampla campanha de divulgação e acreditamos que o eleitorado do Acre atendeu ao chamado. A abstenção no 1º Turno das Eleições ficou em 22,44%, dentro de uma margem que consideramos como normal. Já tivemos eleição que ultrapassou os 23%”, disse a diretora-presidente do TRE Rosana Magalhães.

Em um vídeo compartilhado pelos moradores da aldeia, é possível ver o momento em que o helicóptero pousa, os servidores descem e as urnas são desembarcadas.

Os acreanos voltarão às urnas, no próximo domingo, para votar apenas para presidente.

A Gazeta do Acre/Alcinete Gadelha