TRE-AC faz sorteio de urnas para teste de integridade para o segundo turno

A pouco menos de 24 horas para a votação do segundo turno, das eleições 2022, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) realizou, na manhã deste sábado, 29, a cerimônia de sorteio e escolha das urnas que passam pelos testes de autenticidade e integridade.

O trabalho é feito pela Comissão da Auditoria da Votação Eletrônica e passaram pelo procedimento 23 urnas ao todo, sendo que 20 delas são para o teste de autenticidade e outras três pelo teste de integridade.

As eleições presidenciais de 2022 vão ser definidas neste domingo, e no Acre mais de 588,4 mil eleitores estão aptos a votar e devem retornar às urnas para escolher o novo presidente do Brasil.

De acordo com o TRE, o procedimento integridade funciona como auditoria para comprovar a segurança e a confiabilidade do sistema informatizado de votação, por meio da comparação dos resultados da votação na urna eletrônica e em cédulas de papel.

A urnas serão retiradas de seus locais de origem, já lacradas, e levadas à capital. Os cartórios eleitorais deverão substituir essas urnas por outras de contingência, já existentes nas zonas eleitorais.

Diferente das urnas do teste de integridade, o de autenticidade é feito na própria seção eleitoral, antes da emissão da zerésima e início da votação.

Vão passar pelo teste de integridade

Rio Branco – Seções 62, 66, 443, 487, 784 e 446

Senador Guiomard – Seções 226 e 50

Sena Madureira – Seção 15

Manoel Urbano – Seção 44

Xapuri – Seções 8 e 19

Cruzeiro do Sul -Seções 68

Tarauacá – Seções 35, 72, 119 e 136

Feijó – Seções 16, 26 e 84

Jordão – Seção 123

Mâncio Lima – Seção 101 e 153

Pelo teste de autenticidade

Tarauacá – Seção 5

Acrelândia – Seção 84

Rio Branco – Seção 62