TRE/AC: Cerimônia de geração das mídias acontecerá na segunda-feira

Uma portaria publicada na edição de sexta-feira (14) do Diário da Justiça Eletrônico, assinada pelo desembargador Francisco Djalma, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), informa a data da geração de mídias da “Eleições 2022 – 2° Turno”.

O evento acontecerá na segunda-feira (17), a partir das 9 horas, na Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal. Na ocasião da publicação, Francisco Djalma convidou profissionais da imprensa, membros de Partidos Políticos, de Federações Partidárias, Coligações, membros do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para acompanhar o ato.

Vale lembrar que as eleições gerais continuam no Acre e em todo o país. No nosso estado, os acreanos retornarão para as cabines de votação para escolher apenas os cargos de presidente e vice-presidente. A disputa é entre Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), esse último tentará a reeleição. A votação está confirmada para o dia 30 (domingo).

Por Wanglézio Braga/AcreNews