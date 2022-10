Tragédia familiar: Mãe se mata após tirar a vida das duas filhas

- Publicidade -

Uma mãe tirou a vida das duas filhas de 2 e 6 anos, e depois cometeu suicídio, na manhã de quarta-feira, 26, na cidade de Rio Verde, em Mato Grosso, na rua Expedicionário, bairro Jardim Bela Vista.

A jovem de 23 anos, identificada por Silvana Maxine de Souza, foi encontrada morta e as duas crianças também. Segundo informações, a mãe de Silvana que encontrou a filha pendurada em uma corda, já morta.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local, encontrou as duas crianças desacordadas em cima da cama. Os paramédicos tentaram reanimar as vítimas, não teve êxito na ação. Mãe e filhas já estavam mortas.

Vizinhos relataram que a moça era educada, falava com todos da comunidade, e que nunca ouviram discussão na casa dela. “As crianças sempre passava na rua com a mãe, não parecia que a jovem Silvana tinha problemas”, contou a moradora.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil de Rio Verde de MT foram acionadas e estiveram no hospital e na residência onde tudo ocorreu para obter mais detalhes sobre o caso. A perícia da cidade de Coxim também foi chamada e se deslocou até o local. O caso foi registrado como morte a esclarecer.