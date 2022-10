Tragédia: confusão em jogo causa morte de 127 pessoas

- Publicidade -

Um jogo de futebol na Indonésia terminou em uma tragédia na noite deste sábado (1º/10). Após o duelo entre Arema FC e Persebaya Surabaya, válido pela primeira divisão local, uma confusão causou a morte de, pelo menos, 127 pessoas.

Penembakan gas air mata salah satu penyebab puluhan jiwa tewas di stadion kanjuruhan. STOP KOMPETISI ATAS DASAR KEMANUSIAAN! Cc @jokowi @Kiyai_MarufAmin pic.twitter.com/O5kgtSbgK7 — Instagram @akmalmarhali20 (@akmalmarhali) October 1, 2022

Cerca de 180 pessoas ficaram feridas, segundo o inspetor-chefe da polícia local. A imprensa indonésia também informa que a confusão teria começado após torcedores terem invadido o campo para protestar contra os jogadores e funcionários do Arema FC, time da casa, que perdeu por 3 x 2.

Com a invasão, os policiais tentaram controlar a situação, utilizando gás lacrimogêneo. As pessoas tentaram escapar e acabaram pisoteando umas nas outras. A confusão continuou do lado de fora, com carros de polícia destruídos e torcedores ateando fogo em instalações do estádio.

Metrópoles