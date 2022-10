Tragédia: Bebê de seis meses é arremessado a 30 metros de distância durante vendaval em Rio Branco

- Publicidade -

A forte chuva na tarde desta quinta-feira, 06, no Ramal Novo Horizonte, próximo ao Top 15, na Vila Acre, em Rio Branco, deixou grandes estragos e uma morte foi registrada após a passagem do temporal. A vítima dessa tragédia foi um bebê de apenas 6 meses, o pequeno Jeferson morreu após sua residência desabar com o vendaval que acompanhou a chuva durante toda a tarde.

Segundo informações, o bebê teria sido arremessado com o telhado da casa a uma distância aproximadamente de 30 metros.

A Defesa Civil Municipal relatou que o bebê estava dormindo em uma rede, quando começou a ventania, toda a estrutura da casa foi arrancada, e levou a rede do bebê que estava amarrada em uma peça de madeira que compõe a base do telhado da residência.