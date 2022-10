Tráfego aéreo urbano entra em pauta com parceria entre Eve e Skyway para gerenciamento do projeto

- Publicidade -

A Eve, startup de “carros voadores” controlada pela Embraer, assinou uma carta de intenção com a Skyway, provedora de serviços de navegação para aeronaves autônomas com sede na Califórnia (EUA), para ser sua fornecedora de software de gerenciamento de tráfego aéreo urbano (UATM, na sigla em inglês).

Segundo a empresa brasileira, a parceria “busca garantir que a gestão de tráfego para futuras operações de mobilidade aérea urbana (UAM) atenda às necessidades e o crescimento da indústria”.

De acordo com o CEO da Skyway, Clifford Cruz, integrar a solução de UATM da Eve com os serviços de operação de tráfego aéreo para “vertiportos” – local destinado à operação dos veículos elétricos de decolagem e pouso vertical (eVTOLs) da Skyway – aumenta o apoio do mercado para as vendas de carros voadores.

“Isso permite que os investimentos das companhias aéreas neste setor criem as bases para as operações dessas aeronaves em vertiportos que estão sendo desenvolvidos de forma digital. É um importante avanço para tornar a mobilidade aérea urbana uma realidade e estamos animados com as grandes inovações que estão por vir”, disse o executivo, em nota.

Segundo a Eve, o software UATM da empresa é uma solução que permitirá a integração de todos os usuários do espaço aéreo no ambiente urbano. “Essa nova parceria reforça o compromisso da Eve e da Skyway de integrar e dimensionar com segurança as operações globais de UAM”, diz a Eve.

Fonte/ CNN BRASIL