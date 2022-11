Tourão perde para o Papão e é eliminado da Copa Verde 2022

- Publicidade -

O sonho do Humaitá em avançar para as quartas-de-final da Copa Verde ficou pelo caminho. Neste sábado, no estádio da Curuzu, em Belém, do Pará, o campeão acreano perdeu para o Paysandu por 3 a 0, assim ficando pelo caminho.

Com a classificação o Paysandu vai enfrentar na próxima fase do torneio, a equipe do Tocantinópolis, em jogo programado para a próxima quarta-feira (2), no estádio Leônidas Castro. Por outro lado, o Tourão do Humaitá encerra sua atividades na temporada.

Jogo

O duelo começou com o Paysandu dominando as ações e criando oportunidades de gol, mas pecando no último passe. No entanto, após um erro na saída de bola do goleiro Tião, abriu o placar aos 22 minutos de partida, através do atacante Danrlei, esse tocando de forma sutil a bola na saída do goleiro Tião para abrir o placar para o Papão.

Na volta dos vestiários, o Humaitá quase deixou tudo igual no placar num chutaço do meia Ancelmo, com a bola explodindo no travessão do Papão. Refeito do susto, o time paraense seguiu dominando as ações e, aos sete minutos, o atacante Marlon ampliou a vantagem do Papão. O terceiro gol do time da casa não demorou e, aos 14, o próprio Marlon fez um golaço para fechar o caixão do time acreano.

No geral, a vitória do Papão foi coroada pelos números, pois o time paraense finalizou 20 vezes contra apenas duas do Tourão.

Na Marca da Cal/Acre News