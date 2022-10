Torcida do Sport invade campo e tenta agredir jogadores do Vasco

Torcedores do Sport protagonizaram cenas lamentáveis na Ilha do Retiro após gol do Vasco nos acréscimos do segundo tempo. Depois do tento de empate, marcado por Raniel, parte da torcida invadiu o campo para tentar agredir os atletas do time carioca.

Após o gol, Raniel e os jogadores do Vasco foram comemorar o empate e os torcedores do Sport invadiram o gramado. Veja: https://twitter.com/LeiaJaEsportes/status/1581705791135879168?s=20&t=d_5ydKQDvl9xM-pPA-4t5g Após a invasão, a Polícia Militar conteve os torcedores e os jogadores do Vasco se retiraram de campo. Os atletas do clube do Rio de Janeiro se recusam a voltar para a partida, que segue interrompida.