Torcedores pedem para Duílio vender Pedro Raul para ter dinheiro para contratar centroavante

Pedro Raul tem negociação avançada para defender o Corinthians em 2023. O time paulista já vem tratando diretamente com o Kashiwa os detalhes da sua contratação, de acordo com informações da Revista Colorado, que cobre o dia a dia do Inter.

Pessoas próximas a Pedro Raul revelaram à Revista Colorada que o Corinthians deve ser o seu destino em 2023. Timão tem negociação avançada pelo centroavante de 25 anos que também interessa o Internacional. A Fiel Torcida acredita que a solução para arrecadar o dinheiro seja uma venda de um jogador.

Um perfil de torcedores nas redes sociais fez uma enquete sobre a utilização de Matheus Davó, que está emprestado ao Bahia até o fim da Série B para a próxima temporada. Diversos torcedores divergiram, mas existe o entendimento de que, por uma boa proposta, sai negócio.

Além de acreditar que o dinheiro poderia ajudar na compra de Pedro Raul, a torcida comentou: “Se chegar uma baita proposta, vende, se não, reintegra”, afirmou um internauta. “Com todo respeito ao jogador mas não desenvolve no Corinthians, tem lampejos… é jogador pra time mediano no momento”, afirmou outro. Veja as reações da torcida corintiana:

Fonte: Bolavip Brasil