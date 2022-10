Tite não hesita e aponta critério decisivo que pode tirar jogadores da lista da Seleção para a Copa

Falta muito pouco para Tite anunciar os nomes dos 26 convocados para a Copa do Mundo no Qatar. O treinador tem a dura missão de definir quem vai conseguir realizar o sonho de defender a Seleção Brasileira e brigar pelo Hexa, na edição deste ano do Mundial. E um dos critérios estabelecidos pelo técnico para definir os jogadores que vão para a Copa, é a questão física.

“Não vi um jogador de alto nível que chegou onde nós chegamos que não goste de vencer. Isso é balela. A pergunta que se impõe é outra: tu gosta de se preparar? Esse processo de pouco tempo é de preparação e antecipação, são seis meses de atenção total com uma equipe toda de trabalho… Física, fisiologia, médica, técnica, só não entro na parte tática porque não tenho o direito ético, cada um exerce uma função em cada um dos seus clubes, por mais que seja parecido na Seleção, às vezes fazemos ajustes. Temos feito um acompanhamento, um approach pessoal para que essa situação toda possa ser antecipada. Não há tempo de recuperação física, não há tempo de recuperação médica. Se estiver com problemas físicos ou médicos, está fora (da convocação), infelizmente está fora. Não há tempo igual aquele outro momento (em 2018) de 27 dias de recuperação e retomada, essa tem característica diferente “, afirmou em entrevista ao LANCE!.

Para Tite, um dos fatores que favorecem a equipe é o trabalho que vem sendo realizado nos últimos quatro anos. A Seleção terá um intervalo de menos de duas semanas para realizar a preparação após a convocação. Entre os dias 14 e 19 de novembro, a equipe comandada por Tite ficará no Centro de Treinamento da Juventus, em Turim, na Itália, antes de partir para Doha, no Qatar.

“O que nos favorece? O fato de estarmos quatro anos juntos. O modelo, a forma… Hoje o Paquetá sabe a função que vai exercer se for externo, ele é um armador de criação e não profundidade, se for segundo meio-campista ele também já sabe. Ele já trabalhou, já exercitou, já jogou com Casemiro, Fred, Neymar… O tempo e o processo de quatro anos favoreceram nesse item de menos treinos, mas mais ajustes”, completou Tite.

A Seleção Brasileira será convocada no dia 7 de novembro. O técnico Tite anunciará a lista dos 26 jogadores no auditório da sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, às 13h. E esta talvez seja uma das missões mais complicadas que o técnico da equipe canarinho tenha antes da Copa.