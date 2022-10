Time da virada: Vasco vence Criciúma em São Januário pelo Brasileirão

Na tarde deste sábado (22), o Vasco da Gama venceu o Criciúma por 2 a 1, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em São Januário, e deu um enorme passo para o acesso. Com o resultado, o Cruzmaltino chegou aos 59 pontos, assumindo a segunda colocação. Os gols vascaínos foram marcados por Nenê e Fábio Gomes.

O Criciúma foi mais objetivo no primeiro tempo, saiu na frente abrindo o placar com Hygor. Mas, a força da torcida do Cruzmaltino fez os catarinenses, virem sua chance de G4 praticamente desaparecer.

O próximo compromisso do Gigante da Colina na competição será diante do Sampaio Corrêa, na próxima quinta-feira (27), às 20h, em São Januário.

Fonte: D24am.com