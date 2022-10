Time alemão está de olho no meio campista João Gomes do Flameng

- Publicidade -

A proposta já está sendo especulada no mundo do futebol, já que alguns representantes do Clube alemão vieram para o Brasil acompanhar a final da Copa do Brasil, e assistir o próximo jogo do mengão contra o Atlético-MG no próximo sábado.

A proposta pelo jogador João Gomes pode chegar a quase 15 milhões de euros.

Os alemães já estão em terras cariocas. Os Representantes do clube alemão chegaram nos últimos dias no Rio de Janeiro e foram para São Paulo acompanhar a final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Também vão ao Maracanã na partida contra o Atlético-MG e depois ficam para a decisão contra os corintianos.

A janela na Alemanha abre novamente durante janeiro, mas a sinalização do Flamengo é de que qualquer chance de transferência, em caso de acordo em valores e termos da negociação, só seria realizada na janela do meio do ano. Isto porque o Flamengo também pensa numa possível disputa do Mundial de clubes no início de 2023.