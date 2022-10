Timão anuncia que ingressos estão esgotados para o confronto entre Corinthians x Flamengo

O clube alvinegro foi às rede sociais e escreveu que “todos os ingressos disponíveis para o primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil 2022, na Neo Química Arena, estão esgotados”.

A tendência é que a final receba mais de 45 mil torcedores na casa alvinegra. O recorde de público da temporada aconteceu na semifinal da Copa do Brasil, quando o Timão fez 3 a 0 no Fluminense. Naquela noite, o estádio contou com 45.558 pagantes.