Ticiane Pinheiro surge com vestido da mãe de César Tralli: “Sinto sua falta”

Depois do falecimento da mãe de César Tralli, Edna Tralli, a apresentadora Ticiane Pinheiro passou alguns dias longe das redes sociais. Nesta quinta-feira (13), a loira surgiu em uma nova foto em seus Stories do Instagram. A comunicadora compartilhou uma selfie de frente para o espelho para mostrar um vestido estampado longo que tinha relação com a sogra. “Vestido sogrinha”, disse ela. Na ocasião, a ex-mulher de Roberto Justus surgiu de óculos escuros e com o semblante sério, parecendo estar bem abatida.

Ainda na imagem publicada, a apresentadora do programa Hoje Em Dia, exibido na Record TV, colocou uma figurinha com uma frase em inglês, dizendo que sente falta da sogra. “Miss you”, que traduzido do inglês significa “Sinto sua falta”. Vale lembrar que a morta da mãe de César Tralli, Edna foi divulgada por ela. “Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos”, escreveu Ticiane Pinheiro ao noticiar o ocorrido.

Depois da trágica perda da mãe, o apresentador César Tralli resolveu quebrar o silêncio e emocionou os fãs ao prestar uma linda homenagem para Edna Tralli, que faleceu no último domingo (9), vítima de um acidente aéreo junto com o namorado, Euclides Brosch. Em suas redes sociais, o marido de Ticiane Pinheiro compartilhou uma sequência de fotos ao lado da mãe e aproveitou para agradecer todas as mensagens de apoio que está recebendo, “Gratidão. Muito obrigado pelas milhares de mensagens que me confortam tanto. E que chegam de todos os cantos”, comentou ele.

Na sequência, César Tralli falou sobre Edna. “Minha mãe foi uma lição de vida desde o princípio da vida dela. Uma mulher que nasceu na roça, com mais 8 irmãos (3 homens e 6 mulheres ao todo). Uma mulher que na infância e juventude cortou cana-de-açúcar nos canaviais do entorno de Jaboticabal, interior paulista. Uma mulher que colheu algodão, que colheu amendoim e que vendeu o produto da sua colheita, do seu suor, de porta em porta e em estádio de futebol”, disse o companheiro de Ticiane Pinheiro.