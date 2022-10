‘The Rock’ é tietado por ‘Luva de Pedreiro’ em evento de divulgação do filme ‘Adão Negro’

Luva de Pedreiro continua a conquistar o mundo. O influenciador viajou para a Europa para participar da cerimônia da Bola de Ouro e se encontrou com vários craques do futebol.

Dessa vez, Iran conheceu o ator Dwayne Johnson, mais conhecido como ‘The Rock’.

O encontro aconteceu em um evento de divulgação do novo filme do astro de Hollywood, Adão Negro.

O americano interpreta um super-herói pela primeira vez na carreira. Iran compareceu ao painel a convite da Warner Brasil, responsável pela divulgação do filme no Brasil.

Apesar da barreira do inglês, Luva não passou aperto. Em uma rápida interação, o influenciador cumprimentou The Rock e posou para uma foto com o ator. Dwayne disse estar contente de conhecer Iran Ferreira.

Luva publicou o vídeo do encontro nas redes sociais. Após falar com The Rock, o influenciador se aproximou da câmera e afirmou: “Zerei o game. Os brasileiros são os melhores do mundo”. Na cerimônia da France Football, Iran também conheceu astros internacionais. No caso, alguns jogadores, como Kevin De Bruyne, Sadio Mané e Ronaldo Fenômeno.

Um dos maiores influenciadores digitais do mundo, Luva de Pedreiro viveu uma semana bastante intensa e conturbada. Desde o anúncio da aposentadoria, uma acusação de um jornalista, uma discussão pública até a decisão de voltar a publicar vídeos.

Fonte/ Portal R7