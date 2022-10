Terceira camisa para 2022 em edição especial em rosa e verde, é apresentada pelo Japão

- Publicidade -

A seleção japonesa e a Adidas apresentaram uma terceira camisa para 2022 inspirada em flores de cerejeira e em doces japoneses.

A camisa combina rosa e verde e é uma colaboração entre Adidas e do famoso estilista japonês Nigo. As cores são inspiradas no Sakuramochi, que é feito com arroz rosa e envolto em uma folha de cerejeira verde, como mostrado pelo Footyheadlines.

O template é baseado no usado para a camisa principal do Japão, em azul e branco. A camisa é rosa em sua maior parte, com ombros e mangas em verde. As três listras da Adidas são em rosa dentro da parte verde. A Adidas descreve as cores como “Maravilha Malva” e “Crew Green”. Há também uma inscrição na parte de dentro da gola da camisa e uma folha de cerejeira na parte de trás da gola, externamente.

O calção que acompanha o uniforme também é rosa, com detalhes em verde. Os meiões são rodas com listras em verde horizontais no alto. Além do uniforme de jogo, a Adidas lançou a coleção com outros itens, como um agasalho, uma camiseta, um gorro, um boné, um short e um sacochila para academia.

A camisa é uma edição especial e, por isso, o preço também é bem especial: o preço sugerido é de 17.660 ienes, ou € 120 (cerca de R$ 612). Está em pré-venda no site da Adidas no Japão.

Fonte/ Portal trivela.com