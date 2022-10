Tentativa de Homicídio: Homem é alvejado a tiros no Ramal da Judia

- Publicidade -

Um homem identificado por Paulo Pinto Magalhães, de 45 anos, foi vítima de tentativa de execução no Ramal da Judia, bairro Belo Jardim II, na noite desta segunda-feira, 03. O local fica na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo populares, Paulo estava em uma bicicleta chegando na sua residência, quando três criminosos, em um carro Gol, de cor vermelha, placas NAA-1964, se aproximou e os ocupantes começaram a disparar vários tiros em direção ao homem. Em seguida, os criminosos empreenderam fuga.

A vítima ainda tentou correr, mas não conseguiu devido aos tiros que levou. Testemunhas afirmam que foram muitos disparos, e Paulo foi atingido por pelo menos 10 tiros, em várias partes do corpo. (Veja o vídeo abaixo)

Moradores acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que rapidamente foi até a ocorrência e atendeu a vítima no local, após todos os procedimentos de primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

Paulo Magalhães deu entrada em estado de saúde considerado estável. Conforme o médico do Samu, o homem foi atingido por um tiro na perna direita, um na coxa, dois disparos na lombar, um no abdômen, um no tórax, um tiro no glúteo e três no braço direito.

Após efetuarem os disparos, o trio tentou se evadir, porém, deram azar e entraram no Beco Anderson Alves, já no bairro Recanto dos Buritis, onde o local não tinha saída, facilitando a chegada da guarnição da polícia, que já estava em diligência na região, em busca dos acusados. Os PMs conseguiram prender dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas. O terceiro bandido conseguiu sair do carro e fugiu, correndo para uma área de mata e até o momento não foi encontrado.

Os dois homens presos por participação na tentativa de execução foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla), com eles a Polícia encontrou uma das armas usada no crime, um revólver calibre 38. O carro usado na ação dos bandidos não possui restrição de roubo e tem placa de Boca do Acre/AM.

Veja o vídeo: