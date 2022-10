Tenista Kyrgios alega problemas de saúde mental para descartar acusação de agressão

- Publicidade -

Juiz de tribunal na Austrália pede avaliação médica da condição mental do tenista e adia audiência para fevereiro de 2023

Nesta terça-feira (4), os representantes legais de Nick Kyrgios argumentaram no Tribunal de Magistrados do Território da Capital Australiana, em Camberra, que o tenista de 27 anos sofre com problemas de saúde mental com o objetivo de arquivar as acusações de abuso e agressão apresentadas contra o atleta.

Em julho de 2022, Nick Kyrgios foi acusado pela sua ex-namorada de Chiara Passari de agressão comum em dezembro de 2021. Em caso de condenação, o tenista australiano pode ser condenado a até dois anos de prisão.