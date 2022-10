Temporal derruba árvores, causa deslizamentos e compromete estrutura de casas em Rio Branco

- Publicidade -

O temporal que cai na capital acreana, Rio Branco, nesta quarta-feira (12) já contabiliza vários estragos. Dentre as ocorrências recebidas pela Defesa Civil municipal estão, queda de árvores, deslizamentos de casas, obstrução de vias e comprometimento estrutural de edificações. O órgão está em atendimento e informou que vai divulgar o número de ocorrências posteriormente.

Moradora do bairro das Placas, Tarsila de Oliveira disse que a situação na rua onde ela mora, localizada na antiga Estrada de Porto Acre, em Rio Branco, está complicada. De acordo com ela, uma grande árvore caiu em cima de várias casas, incluindo a que ela mora, e deixou a vizinhança com medo. Ela afirmou que ninguém se feriu.

“Caiu em cima de várias casas, porque a árvore é muito grande, então, foi se despedaçando e voando galhos para todos os lados. Felizmente ninguém se machucou porque na hora a gente correu e se trancou. Atingiu a casa de uma vizinha, uma senhorinha que tem problema no coração, caiu um galho muito grande em cima da casa dela. A minha também foi atingida, a varanda está toda quebrada.”

Tassila falou ainda que espera que a ajuda chegue logo, pois teme que com o vento os galhos da árvore voltem a cair sobre as casas.

“Chamamos os bombeiros para que eles venham o quanto antes, porque têm muito galhos que quebraram e estão soltos em cima da árvore e tem risco de cair de novo em cima das casas. Como aqui é área de invasão, está tudo alagado e o risco é grande”, desabafou.

Uma moradora da Rua da Banana, localizada no bairro Loteamento Jardim são Francisco, que preferiu não se identificar, informou que a casa de uma vizinha deslizou e a vizinhança teve que ajudar.

“A casa dela é de madeira e deslizou para trás, a frente caiu todinha. Os vizinhos estão tentando levantar, mas o terreno é barroso e liso. Lá também têm muitas árvores, então, dá medo de cair em cima de alguém. Estão todos tentando ajudar porque têm móveis e molhou tudo, moram quatro pessoas, estão todos bem, mas eles estão abrigados em uma tenda no terreno vizinho enquanto estão tentando levantar a casa.”

Novo aviso do Inmet alerta para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para todo o Acre, com validade até às 10h de quinta (13). O alerta passou a valer na manhã desta quarta (12).

A previsão é de chuva entre 20 e 33 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os avisado têm sido emitido pelo instituto desde a última semana.

Este período no Acre é marcado por fortes tempestades, que podem, inclusive, causar danos.

Fonte: G1Ac