“Tem medo de eu descobrir a dívida que Bolsonaro perdoou”, diz Lula sobre Neymar

Em entrevista ao Flow podcast, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o jogador Neymar Junior “está com medo” de que o petista descubra o que Jair Bolsonaro (PL) perdoou.

“Ele está com medo de se eu ganhar as eleições, descobrir que o Bolsonaro perdoou a dívida de Imposto de Renda. Acho que ele está com medo de mim”, declarou

O ex-presidente disse que “não está puto” pelo jogador ter escolhido apoiar Bolsonaro. “Ele tem o direito de escolher quem ele quiser para ser presidente”. “Obviamente que o Bolsonaro fez um acordo com o pai dele”, completou.