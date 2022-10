Técnico Tite se reúne com Kaká as vésperas da copa do mundo no Catar

- Publicidade -

O técnico da seleção brasileira caminha para sua segunda Copa do Mundo consecutiva, Tite está buscando nesses últimos dias de preparação algumas experiências para ter uma troca máxima. Depois de receber as visitas de Filipe Luís e Fernandinho, foi a vez de Kaká comparecer na CBF na última segunda-feira (24) no Rio de Janeiro. A visita do ex-jogador não foi a passeio. O intuito seria passar por uma sabatina com o técnico Tite abordando diversos assuntos, relacionado ao sentimento do atleta durante o mundial.

“É um olhar de fora para dentro. A gente faz as perguntas e eles [jogadores] olham sob a ótica deles”, resume o técnico do Brasil.

Durante sua passagem na seleção brasileira, Kaká disputou três Copas do Mundo (2002, 2006 e 2010). Fernandinho, por sua vez, que atualmente joga pelo Athletico Paranaense, marcou presença nos dois últimos Mundiais (2014 e 2018), enquanto Filipe Luís esteve na Rússia. Os dois jogadores fizeram parte do atual ciclo de preparação para a Copa do Mundo, mas certamente não estarão no Catar.

“As observações e análise do atleta para a comissão técnica, que tipo de avaliação tem, o que na Copa do Mundo te pesa, o que te aflige, amedronta (…) Fale, externe (…) A gente troca informação e cresce. Quando há discernimento, ideias, sempre enriquece”, diz Tite, em entrevista na UOL.

O encontro serviu para esclarecer dúvidas dos membros da comissão técnica e do próprio Tite, trazendo a visão do jogador para cada tema abordado, com a ideia de absorver o máximo de experiência para saber lidar com problemas nos bastidores.