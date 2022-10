Tebet estreia na propaganda de Lula: “Unidos pela democracia”. Veja

A senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno das eleições presidenciais, apareceu na propaganda eleitoral do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foi a primeira vez que a ex-candidata pediu votos para o petista em horário de campanha nas televisões e rádios.

“Em quatro anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente, um desastre na economia”, começou a senadora. Tebet ainda cita dados de vítimas da Covid-19 e do mapa da fome.

“O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora, podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior: a democracia e o futuro do nosso país”, declara a ex-candidata.

Veja:

Nova roupagem

A senadora tem insistido em uma nova “roupagem” para a campanha. Entre as sugestões, ela defendeu a substituição do vermelho nos compromissos do petista. Após o pedido de Tebet, a campanha de Lula pediu que apoiadores fossem às ruas com roupas brancas. A senadora também deve comparecer a agendas ao lado do ex-presidente neste segundo turno.