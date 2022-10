TCU aditou urnas em metade dos municípios do Acre e não encontrou irregularidades

- Publicidade -

O Tribunal de Contas da União (TCU) auditou urnas eletrônicas em nove municípios do Acre ( Rio Branco, Brasiléia, Xapuri, Tarauacá, Feijó, Acrelândia, Sena Madureira, Senador Guiomard e Rodrigues Alves) e não encontrou não encontrou nenhum indício de problemas ou falhas. Urnas de Acrelândia e Cruzeiro do Sul, também na lista, aguardam auditoria.

O Painel de Avaliação da Integridade dos Boletins de Urna (BU) nas Eleições Gerais de 2022 foi criado pelo TCU para dar transparência e publicidade ao trabalho inédito de verificação de amostras de BU por auditores federais de controle externo.

Nesta quinta-feira (27/10), o ministro Bruno Dantas, presidente em exercício do TCU, em encontro com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apresentou a página, que traz os resultados consolidados, até o momento, sobre o primeiro turno das eleições.

Até esta quinta-feira (27/10) já foram processados 3.100 boletins, o que representa 74,5% do total da amostra definida para o 1º turno das eleições. Cerca de 4,5 milhões de informações foram comparadas e nenhuma divergência foi encontrada.

A amostra de 4.161 boletins de urna de seções eleitorais foi sorteada no dia 4 de outubro, após a totalização dos votos pelo TSE. O trabalho de auditoria consiste na comparação dos boletins em papel (impressos e assinados depois do término da votação) com os dados utilizados pelo TSE para totalização dos votos, referentes aos mesmos boletins.

Essa verificação faz parte da 5ª etapa da auditoria do sistema eletrônico de votação brasileiro. São conferidas as seguintes informações, desdobradas por município, zona, seção, cargo, partido e candidato: quantidade de eleitores aptos; quantidade de votos nominais; quantidade de votos de legenda; quantidade de votos em branco; quantidade de votos nulos; quantidade total de votos por cargo; e quantidade de votos destinados a candidato ou legenda.

O Painel de Avaliação da Integridade dos Boletins de Urna (BU) nas Eleições Gerais de 2022 permite que qualquer cidadão visualize os boletins digitalizados, inclusive com as assinaturas dos mesários. A atualização das informações do painel é realizada durante a madrugada e será feita todos os dias até a conclusão dos trabalhos.

Ação complementar foi realizada também no 1º turno das eleições por auditores do TCU. Nesse dia, após finalizada a votação, foram recolhidos 559 boletins de urna em seções eleitorais de todo o país. Os dados dos documentos físicos foram comparados com os divulgados no site do TSE e nenhuma inconsistência foi identificada.

Acesse o painel do TCU: https://eleicoes.tcu.gov.br/tabela

AC 24 Horas