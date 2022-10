Suspeito de matar esposa a facadas é preso

- Publicidade -

Um homem suspeito de matar a facadas a própria companheira foi preso pela Polícia Militar na manhã deste domingo (23) no município de Alcântaras, no interior do Ceará. A jovem de 18 anos foi morta após sair de uma festa. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o suspeito de 20 anos teria atingido a companheira de 18 anos com golpes de objeto perfurocortante em um imóvel da região. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O homem, que tentou tirar a própria vida, foi encontrado ferido pela equipe policial na mesma residência. Ele foi conduzido para uma unidade hospitalar, onde encontra-se sob custódia.

Um inquérito policial por crime de feminicídio foi instaurado no Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que segue com a investigação do caso.

A PM informou ainda que o nome do suspeito não será divulgado para preservar a identidade da vítima.