Superintendente da RBTrans afirma que edital para concessão do serviço de transporte público da capital será lançado em 30 dias

O titular da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans), Francisco José Benício Dias, esteve na sessão, desta quinta-feira, 20, na Câmara de Rio Branco, para prestar esclarecimentos sobre o processo licitatório autorizado para concessão do serviço de transporte público na capital acreana.

O superintendente da RBTrans disse que, em 30 dias, o edital deve ser lançado, e falou sobre o prazo da licitação.

“O prazo da licitação será de 15 meses, prorrogado por mais cinco, passando por seis meses de avaliação. Estamos com bastante zelo para evitar que tenhamos uma operadora que se torne um problema no futuro. Quanto à fiscalização, ela será feita por quilometragem e a fiscalização financeira ficará com a RBtrans’’, destacou o gestor.

A solicitação foi feita pelo vereador Samir Bestene (Progressistas), presidente da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Trânsito e Transporte do Legislativo Municipal. O parlamentar quis saber como está o andamento do processo e sobre a quantidade de lotes, ressaltando que os debates sobre o tema já tinham sido feitos na Casa.

O presidente da Comissão de Urbanismo, Infraestrutura, Trânsito e Transporte da Câmara concluiu sua fala dizendo que espera uma fiscalização mais efetiva da gestão municipal. ‘’O que a gente espera é que nessa licitação o RBtrans realmente fiscalize, isso de forma rígida, para que não ocorra o mesmo caos no ano passado em relação ao transporte público’’, finalizou Bestene.

