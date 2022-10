Super live de Bolsonaro tem exaltação ao governo e promessa de Guedes

A campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) misturou nomes da política, famosos e empresários para realizar uma “super live” no Youtube, a partir das 17h deste sábado (22/10). O candidato à reeleição participou da abertura da transmissão e depois seguiu para agendas em São Paulo.

A live, que terá 22 horas de duração e tem o objetivo de conquistar mais votos na reta final da campanha, chegou a ultrapassar um milhão de visualizações no momento em que o presidente participou, mas depois se manteve em patamares inferiores. A transmissão deve terminar às 14h deste domingo.

Ministros como Anderson Torres, Paulo Guedes e Fábio Faria focavam em exaltar os feitos do governo federal, como a deflação, a criação do Pix, a previsão de superávit e a redução de crimes violentos.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que os benefícios de aposentados e o salário mínimo terão reajustes acima da inflação caso o presidente seja reeleito. “Trabalhador, aposentado pensionista, confie no presidente Bolsonaro. É claro que, agora que vencemos a pandemia, vamos poder dar aumento acima da inflação”

Os ministros fizeram comparações com posicionamentos atribuídos ao Partido dos Trabalhadores (PT), de Luiz Inácio Lula da Silva, com frequência. O petista foi associado a temas como corrupção e liberação de drogas. Os participantes da transmissão também mencionaram, em alguns momentos, recentes decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que suspenderam canais bolsonaristas ou concederam direito de resposta a Lula.

Também participaram da live outros aliados de Bolsonaro, como os deputados eleitos Mario Frias (PL-SP) e Thiago Gagliasso (PL-RJ); o maquiador da primeira-dama, Agustin Fernandez, a atriz Karina Bacchi e parlamentares como Carla Zambelli (PL-SP), a deputada federal eleita Júlia Zanatta (PL-SC) e o empresário Roberto Justus.

Os participantes da transmissão também ressaltaram, em diferentes momentos, uma suavização da figura do presidente. Além disso, a virada na corrida presidencial foi dada como certa pelos apoiadores, que incentivaram os apoiadores a conversaram com a população indecisa para virar votos.

