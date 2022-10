Subtenente aposentado é vítima de tentativa de homicídio por criminosos encapuzados

- Publicidade -

O sub-tenente aposentado da Polícia Militar, identificado por João Rogério da Silva, de 58 anos, foi vitima de tentativa de execução, na manhã desta segunda-feira, 31, na rua Edmundo Pinto, bairro Hélio Melo, conhecido como “Sapolândia”, em Rio Branco.

Conforme informações apuradas, o policial estava conversando com uma mulher em frente a sua residência, onde também funciona um barzinho, quando dois homens encapuzados chegaram em uma moto, de cor preta e branca, e começaram a atirar em direção ao militar, que foi atingido por três disparos. O PM não teve tempo para reagir e nem se defender dos bandidos. Após a ação, os criminosos fugiram, tomando rumo ignorado.

Moradores acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que deslocou uma viatura de suporte avançado para atender e prestar os atendimentos iniciais a vítima. Após os procedimentos no local, João foi colocado na ambulância, e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com seu quadro de saúde gravíssimo, e já entubado. Segundo o Samu, o PM foi alvejado por um disparo na boca, outro nas costas e um, no peito.

Uma guarnição da Polícia Militar do 1°BPM esteve no local, onde coletou informações sobre os autores dos disparos e fizeram uma busca nas regiões adjacentes de onde aconteceu o crime, mas até o momento ninguém foi preso.

A polícia afirmou que o sub-tenente trabalhou muito tempo no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), o que pode levar a polícia a seguir uma linha de investigação sobre esse atentado.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).