Sub-15: Rio Branco vence e avança; quatro equipes brigam por duas vagas

A última rodada da fase classificatória do Campeonato Acreano Sub-15 começou com uma chuva de gols. Um total de 17 gols foram anotados nas duas balizas do estádio Florestão, em jogos ocorridos no último sábado (8).

Os dois confrontos foram válidos pelo grupo B. No duelo preliminar, o Estrelão não tomou conhecimento e aplicou a maior goleada do torneio para cima da frágil e desfalcado equipe do Acre Esporte por 13 a 0.

Com a vitória, o Rio Branco somou seus três primeiros pontos na competição, assumindo a terceira posição do grupo B, mas avançando de fase pelos critérios técnicos. O time estrelado soma os mesmo três pontos de Recriança e Grêmio Xapuriense, equipes que irão duelar por uma das vagas do grupo A. Como não existe a possibilidade de empate no torneio por força do regulamento, o time derrotado permanecerá com três pontos, mas saldo de gols inferior ao clube estrelado, assim perdendo nos critérios técnicos a vaga de terceiro melhor colocado envolvendo as equipes dos grupos A e B.

Na outra partida da tarde do sábado, válida pelo grupo A, o Plácido de Castro entrou em campo classificado e venceu facilmente a eliminada Adesg por 4 a 0. Com o resultado, o Tigre do Abunã garantiu não somente a primeira posição da chave, como também, mantém a campanha de 100% de aproveitamento.

Próximos jogos

O Campeonato Acreano de Futebol sub-15 prossegue na quarta-feira (12) com duas partidas decisivas pelo grupo C. No jogo preliminar, a partir das 14h40, o Bangu precisa surpreender o líder Sena Madureira para sonhar com a classificação, mas para isso, o time do desportista Darci Silva terá que secar o Independência no jogo de fundo contra o lanterna Joia de Cristo. O duelo começa a partir das 16h.

Classificação

Grupo A

1º Plácido de Castro – 9 pts*

2º Recriança – 3 pts (saldo 9)

3º Grêmio Xapuriense – 3 pts (saldo 7)

4º Adesg – 0

Grupo B

1º Andirá – 6 pts*

2º Galvez – 6 pts*

3º Rio Branco-AC – 3 pts* (saldo 10)

4º Acre Esporte – 0

Grupo C

1º Sena Madureira – 9 pts*

2º Atlético-AC – 9 pts*

3º Independência – 3 pts

4º Bangu – 3 pts

5º Joia de Cristo – 0