SUB-15: Independência atropela o Joia de Cristo e avança para quartas de final

O que era uma quase certo, virou realidade. Na tarde desta quarta-feira (12), no estádio Florestão, o Independência garantiu vaga nas quartas de final do Campeonato Acreano Sub-15, após vitória fácil sobre o lanterna Joia de Cristo por 9 a 0, em jogo válido pelo grupo C.

Com a vitória, o Independência chegou ao sexto ponto na competição e assegurou a penúltima vaga as quartas-de-final da competição, ao fechar a primeira fase do torneio a terceira posição da chave C. Por outro lado, o Joia de Cristo fechou sua participação na competição sem nenhum ponto conquistado.

No jogo de fundo, o Sena Madureira fez 3 a 0 no Bangu, confirmando a boa campanha de 100% de aproveitamento com 12 pontos em quatro jogos. Já o Bangu encerrou sua participação no torneio na quarto posição do grupo C, com três pontos.

Próximos jogos

No próximo sábado (15), duas partidas fecham a fase classificatória do Campeonato Acreano Sub-15. Os duelos serão disputados no estádio Florestão e válidos pelo grupos A e B.

Na primeira partida, às 14h40, o Recriança enfrenta o Grêmio Xapuriense, em duelo decisivo e válido pelo grupo A. Os dois times estão empatados com três pontos na segunda e terceira posição, mas o time da capital tem melhor saldo de gols.

No jogo de fundo, às16h, as equipes do Galvez e Andirá entram em campo brigando pela liderança do grupo B. Os dois times estão empatados com seis pontos.

Classificação

Grupo A

1º Plácido de Castro (*) – 9 pts

2º Recriança – 3 pts (saldo 9)

3º Grêmio Xapuriense – 3 pts (saldo 7)

4º Adesg – 0

Grupo B

1º Andirá* – 6 pts

2º Galvez* – 6 pts

3º Rio Branco-AC – 3 pts* (saldo 10)

4º Acre Esporte – 0

Grupo C

1º Sena Madureira* – 12 pts*

2º Atlético-AC* – 9 pts*

3º Independência* – 6 pts*

4º Bangu – 3 pts

5º Joia de Cristo – 0

* Classificados

Na Marca da Cal / Foto: Manoel Façanha