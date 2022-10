STU Open Rio Rayssa Leal bicampeã e brilha novamente

Rayssa Leal fez da Praça do Ó o palco de seu espetáculo. A Fadinha de Skate garantiu o bicampeonato do STU Open Rio neste domingo. Panela Rosa ficou com a segunda colocação e Chloe Covell fechou o pódio.

A maranhense de 14 anos deu um show e conseguiu a pontuação geral de 20,54. Rayssa soube explorar o maior corrimão da pista da Praça do Ó e mandou manobras impressionantes, ela teve a maior nota da noite ao cravar um 7 em sua quarta manobra.

Pamela Rosa também teve uma atuação de gala somando 18,82 pontos. As duas brasileiras foram muito ovacionadas pela torcida carioca. A australiana Chloe Covell também conquistou o coração do público brasileiro. Chloe fechou a competição com 16,84 pontos na terceira colocação.

A competição

A primeira volta da final feminina levantou a Praça do Ó. As skatistas foram muito aplaudidas, principalmente Pamela Rosa, Rayssa Leal e Chloe Covell. Pam teve uma excelente volta marcando um 6,75. Já a australiana Covell veio logo atrás com uma nota de 6,3. Rayssa Leal ficou com 6,25. As três foram as mais bem colocadas na primeira volta.

Na segunda tentativa, Marina Gabriela e Lore Bruggman melhoraram suas notas. Rayssa também pontuou 0.05 a mais que a primeira volta, a deixando mais perto de Pamela Rosa. Mesmo mantendo as notas da primeira volta, Pamela e Chloe ainda ocupavam as primeiras e terceira posição da disputa das finais, respectivamente.

Marina Gabriela fez uma boa nota em sua primeira tentativa de manobras, a paulista de Jaguariúna teve um 5,68. A chinesa Zeng também fez uma excelente manobra marcando 6 pontos. Chloe abriu a sua sequência de manobras com um kickflip descendo a escadaria mais alta do STU. Com essa manobra, Chloe teve uma marca de 5 pontos.

Pamela Rosa explorou o corrimão mais alto e marcou 5,5 pontos. Só que Rayssa Leal não sabe brincar, a skatista lançou um kickflip boardslide de front e conseguiu uma pontuação de 6.43. Ao final da primeira tentativa, Rayssa liderava a competição, seguida de Pamela Rosa e Chloe Covell.

Gabi Mazetto conseguiu encaixar mais uma manobra na terceira tentativa. A paulista de Praia Grande deu um fible de front e conseguiu um 5.21. Momentaneamente, Gabi chegou a ficar na terceira colocação. Só que durou pouco, Pamela deu uma manobra perfeita no maior corrimão da pista e retomou a segunda colocação. A bicampeão mundial fez uma manobra de 6.57 pontos. Rayssa errou sua terceira manobra, mas se manteve na liderança da competição.

Na quarta tentativa de manobras, Chloe Covell ainda não conseguiu acertar sua manobra. Ela queria dar o kickflip na escada de base trocada. Pamela também tentou fazer uma manobra ainda mais complexa, mas, novamente, o skate escorregou no fim. Pamela sempre aterrissa suas manobras com muita potência. Só que Rayssa Leal estava destinada a levar o troféu do STU para casa. Ela fez uma manobra impressionante e conseguiu um 7, maior nota da competição.

A última tentativa de manobras só serviu para o show das três mais bem colocadas. Rayssa, Pamela e Chloe não conseguiram acertar suas manobras, mas puderam receber o carinho da torcida brasileira.

Veja a classificação final do feminino

1º – Rayssa Leal – 20.54

2º – Pamela Rosa – 18.82

3º – Chloe Covell – 16.84

4º – Gabi Mazetto – 13.44

5º – Lore Bruggeman – 13.42

6º – Natalia Munoz – 11.40

7º – Marina Gabriela – 10.97

8º – Wenhui Zeng – 10.87

