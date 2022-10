STE emite a zerésima da totalização dos votos

- Publicidade -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou, neste sábado (1º), etapas de verificação dos sistemas eleitorais que vão ser usados nas eleições deste domingo (2).

Entre as etapas deste sábado foi realizada a emissão da zerésima do sistema de totalização dos votos no TSE. A zerésima é um relatório impresso mostrando que não há nenhum voto pré-computado.

Os procedimentos deste sábado fazem parte do cronograma de fiscalização dos sistemas eleitorais, uma série de testes e verificações que asseguram a transparência do processo eleitoral e apontam que os sistemas usados na eleição são seguros.

O evento no TSE teve a participação de técnicos do tribunal. Além da zerésima, também foi realizada a verificação de que os sistemas a serem usados na eleição são os mesmos que foram lacrados no dia 2 de setembro. Foram analisados quatro sistemas, que cuidam da transmissão, recebimento e totalização dos dados.

Os procedimentos foram concluídos com sucesso e não foram verificadas irregularidades.

O secretário de Tecnologia da Informação da Corte Eleitoral, Julio Valente, explicou que a etapa deste sábado é uma das 39 que são feitas nos meses que antecedem as eleições.

“Essa é uma verificação das 39. Nós levantamos que há 39 oportunidades de verificação e fiscalização do sistema pelas entidades fiscalizadoras. Essa é uma das 39 que comprova que os sistemas que estão instalados são íntegros, autênticos e são os que foram assinados digitalmente pelas autoridades no dia 2 de setembro”, afirmou Valente.

Entidades fiscalizadoras que estiveram presentes assinaram as conclusões do procedimento. Assinaram representantes do Ministério Público, Controladoria-Geral da União, Ordem dos Advogados do Brasil, PV, Procuradoria-Geral Eleitoral, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal.

Teste de integridade No domingo, dia do pleito, ainda há outras etapas de segurança do sistema: a realização da zerésima das seções eleitorais espalhadas pelo país e o teste de integridade.

O teste de integridade é realizado no dia da eleição pela Justiça Eleitoral, com acompanhamento de uma auditoria externa.