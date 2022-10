Startups acreanas são selecionadas para Web Summit, em Portugal

- Publicidade -

BioCacau e Hylaea foram as startups acreanas selecionadas para participarem do Web Summit Lisboa, em Portugal, entre os dias 1 e 4 de novembro. Ambas são participantes do projeto Inova Amazônia, do Sebrae, e devem iniciar a missão no país europeu já no dia 30 de novembro.

O Web Summit é uma das principais referências em inovação no mundo e tem como principal objetivo a criação de conexões entre os participantes, sejam eles CEO’s, fundadores, investidores ou mídia.

Estima-se um público de mais de 70 mil pessoas, entre os participantes, cerca de 2.630 serão empresas expositoras e 1.120 investidores. Além de participarem do seminário, as startups participarão de visitas técnicas e outras atividades planejadas pelo Sebrae Nacional.

“Faremos várias conexões, não só no evento em si, pois o Sebrae vai proporcionar uma agenda pré-evento com palestras, mentorias e mais, com pessoas do ecossistema de Portugal. Para nós, que começamos agora, é muito importante ouvi-los, adquirir esse conhecimento, e levar nossa ideia para o mundo”, disse a CEO da Biocacau, Fernanda Viana.

Para as startups, essa é uma grande oportunidade de mostrar o valor de seus produtos e inseri-los na Europa. “Toda a comunidade de inovação e tecnologia do mundo vai estar no Web Summit, é uma oportunidade única de fazer networking. Para nós seria muito interessante ter uma representação em Portugal, e de lá expandir para os demais países europeus”, afirmou Ricardo Marques, CEO da Hylaea.

Com uma vasta programação, o evento reúne empresas renomadas em todo o mundo. Representantes de empresas como Apple, Booking, Microsoft, Vogue, Google e Mercedes estão confirmados como palestrantes do Web Summit Lisboa. AS STARTUPS – Hylaea: empresa que está desenvolvendo um insumo farmacêutico chamado Ibogaina, uma substancia utilizada principalmente no tratamento de dependência química.

Todo o processo acontece de maneira sustentável, com qualidade e baixo custo, a partir de tecnologia e insumos 100% nacionais. Pública – Biocacau: a startup trabalha com um produto a base de bactérias benéficas que desempenham atividade fertilizante e biocontroladora de patógenos do cacau. Além do controle de doenças, o biocacau fornece nutrientes essenciais para o desenvolvimento da planta.