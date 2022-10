“Sou um cara normal, tenho família” diz homem ‘alienígena’ sobre não conseguir emprego

Em seu projeto para virar “alienígena”, Anthony faz transformações no próprio corpo, mas sofre com as consequências do visual.

A maioria dos ambientes corporativos exigem dos trabalhadores certas posturas e “aparências”, demonstrando serem mais profissionais e maduros. Embora ninguém deva ser discriminado por sua aparência, há casos de pessoas obcecadas por modificar o corpo para se parecer mais com algo.

Este é o exemplo de Anthony Loffredo, um homem de visual peculiar. Com o corpo praticamente tatuado de preto, ele deu iniciouàa “Evolução do Projeto Alien Negro”. Segundo o Times Now, por causa das tatuagens que cobrem grande parte do seu corpo, além de transplantes e a língua dividida, Anthony não tem conseguido arranjar um emprego.

O homem admitiu que há muitas reações negativas à sua aparência, mas infelizmente não somente das pessoas nas ruas, como também de seus possíveis empregadores. A sua mudança física inclui os globos oculares verdes, as orelhas, parte do nariz e dois dedos amputados, além de implantes na cabeça e no braço.

No podcast espanhol no Youtube “Club 113”, Anthony Loffredo afirmou que a mudança por que ele passou é algo muito maior que as tatuagens. Para ele, há muitas coisas negativas, como encontrar um emprego, e mesmo sabendo que se sente melhor assim, entende que há um lado sombrio.

Ainda durante o podcast, Anthony desabafou que luta todos os dias, porque todos os dias encontra novas pessoas que não o entendem e só querem julgá-lo. Para ele, é injusto ser visto como alguém que não se “encaixa” na sociedade, mas essa é a vida, nem todo mundo entende o seu estilo, assim como ele não entende muitas coisas. Além disso, falou que é importante não julgar ninguém, pois não sabemos o que as pessoas estão enfrentando nem porque fazem o que fazem, por isso é preciso apenas conversar.

Fonte/ Portal osegredo.com