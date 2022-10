Soraya sobre o 2º turno: “Nenhum desses bandidos merece meu apoio”

- Publicidade -

Eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul em 2018 na onda bolsonarista, a quinta colocada na eleição presidencial deste ano, Soraya Thronicke (União Brasil), rompeu com o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante a pandemia, criticando seu negacionismo diante da Covid-19. E não vai ser a presença do ex-aliado no 2º turno que vai fazê-la se reaproximar. O que não quer dizer que ela pretenda apoiar o petista Luiz Inácio Lula da Silva.