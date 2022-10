Solicite o empréstimo do Auxílio Brasil pelo WhatsApp da Caixa; confira o passo a passo

As pessoas que querem receber o empréstimo do Auxílio Brasil podem solicitar o atendimento da Caixa de diversas formas. É possível tirar dúvidas e saber informações importantes pelos canais de comunicação do banco, incluindo o WhatsApp da Caixa.

Isso porque o banco disponibiliza para os beneficiários do empréstimo consignado do Auxílio Brasil o número do WhatsApp. Dessa forma, é possível solicitar mais detalhes sobre a modalidade de crédito de até 40% de adiantamento das parcelas.

Mas é preciso ficar atento e só fornecer os dados pessoais para o WhatsApp oficial da Caixa, para evitar assim cair em golpes e fraudes.

Passo a passo para solicitar atendimento pelo WhatsApp da Caixa

Para solicitar o atendimento pelo WhatsApp da Caixa o usuário precisa salvar o número de telefone do banco no seu celular. Basta ir em contatos > adicionar ou criar novo > inserir o nome do contato (Caixa) e o número 0800 104 0104 e salvar. Para iniciar a conversa acompanhe as instruções:

Abra o app WhatsApp; Procure pelo número ou nome de contato salvo (Caixa/0800 104 0104); Dê início a conversa; O atendimento eletrônico do banco vai fornecer opções através de números, basta escolher o que deseja para dar continuidade a conversa.

Consultar empréstimo do Auxílio Brasil pelo WhatsApp da Caixa

Ao começar a conversar com a Caixa pelo WhatsApp, o atendimento do banco vai enviar uma mensagem com nove opções, entre elas está “Falar sobre empréstimos e financiamentos“, escolha essa opção e aguarde o envio de mais informações.

Vale lembrar que o atendimento pelo aplicativo de mensagens funciona somente em dias úteis, no horário das 8h às 18h. Caso o usuário encontre problemas através do contato via WhatsApp, pode esperar até que o sistema seja reestabelecido ou optar por outras formas de contato com a Caixa.

Atendimento da Caixa

Os beneficiários do Auxílio Brasil também podem solicitar atendimento sobre empréstimo através dos seguintes canais:

Alô Caixa: 4004 0 104 – Capitais e Regiões Metropolitanas. 0800 104 0 104 – Demais regiões;

Caixa Cidadão: 0800 726 0207;

Auxílio Brasil: 111;

No aplicativo Caixa Tem;

Nas lotéricas ou em correspondentes Caixa Aqui.

Qual o valor das parcelas do empréstimo Auxílio Brasil?

O valor máximo da prestação é de 40% do benefício, ou seja se a pessoa recebe R$400 a prestação máxima será de R$160.

Além disso, o empréstimo pode ser parcelado em até 24 meses com uma taxa de 3,45% ao mês cobrada pela Caixa. A parcela mínima é de R$ 15, o valor varia de acordo com o crédito liberado.

