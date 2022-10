Solenidade marca passagem de comando do 1° Batalhão da Polícia Militar no Acre

Em solenidade realizada no pátio externo do 1° Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), a tenente-coronel Jokebed Taveira passou o comando da unidade para o tenente-coronel Agleison Alexandrino. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira, 14, em Rio Branco.

Estiveram presentes no local da solenidade oficiais e praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, representantes de associações, familiares e convidados, que prestigiaram o evento.

A tenente-coronel Jokebed agradeceu aos militares que estiveram sob o seu comando. “Cumprimento a tropa e agradeço o encerramento de um ciclo. Foi um árduo desafio e é importante lembrar do início dele. Foi um processo complicado, mas hoje temos um batalhão coeso e desenhado. Ninguém comanda sozinho e compartilho com a bravura dos senhores. Obrigada”.

O tenente-coronel Agleison lembrou de seu início e espera realizar um bom trabalho. “É uma satisfação poder estar vivenciando este momento. Quando fui soldado, minha primeira casa foi o 1° Batalhão, então, para a minha felicidade, estou retornando a esta casa como comandante da unidade. Será uma honra poder desempenhar a função. Que possamos juntos realizar um trabalho brilhante, assim como o trabalho deixado pela tenente-coronel Jokebed”, disse.

O comandante-geral, coronel Luciano Dias, considera este um momento ímpar e prevê melhorias para o batalhão. “É um dia especial, pois é a passagem de comando de uma unidade importante para a instituição. Temos previstas várias ações e mudanças de paradigmas, seguindo o plano estratégico. Vamos implementar, quando possível, na área do 1º batalhão, para melhor servir o povo do Acre”, finalizou o comandante.

Ascom