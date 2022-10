Solange Couto tira as calças aos 65 anos, puxa roupa no limite e prova que deixa muita novinha no chinelo

- Publicidade -

A apresentadora Solange Couto utilizou suas redes sociais, nesta terça-feira (11), para compartilhar uma sequência de fotos onde exibe seu corpão aos 65 anos de idade.

Em seu perfil no Instagram, a artista esquentou o clima, com posições sexys e sem calça, colocando muita novinha no chinelo com seu físico invejável.

Na legenda da publicação, Solange Couto mandou um recado importante sobre seu pensamento, do que faz uma mulher feliz.

“Mulher feliz é mulher com namorado? Não não … Mulher é feliz com as unhas feitas, pele hidratada, cabelos bem cuidados, com dinheiro do seu trabalho no bolso e boletos pagos. Com isso, estou feliz pra caramba”, disparou a apresentadora.

Os comentários foram de muitos elogios para a atriz: “Linda”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, reparou outro. “Perfeita”, disse outro.

TV Foco