Socorro Nery, Roberto Duarte e Zezinho Barbary foram os três candidatos eleitos a deputados federais que menos gastaram na campanha

Três deputados federais eleitos pelo Acre estão na lista dos que menos gastaram com campanhas durante as Eleições 2022. De acordo com o levantamento, feito pelo g1, a deputada federal Socorro Neri (PP-AC), eleita com a maior quantidade de votos no estado, foi a que menos gastou, R$ 11.200. Também aparecem na lista Roberto Duarte (Republicanos-AC), com R$ 33.149,45, e Zezinho Barbary (PP), com R$ 53.456,93 em gastos.